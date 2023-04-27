Доверенность – это просто

С прошлого года в нотариальных конторах Ленобласти для граждан, которые отправляются в зону боевых действий, отменена оплата услуг правового и технического характера. Льгота действует при удостоверении доверенностей, завещаний, а также согласий. Оплачивается только государственная пошлина, установленная Налоговым Кодексом.

Доверенность рекомендуется оформлять в случаях, когда у участника СВО есть какие-либо нерешенные вопросы, например, не закончена процедура оформления в собственность недвижимого имущества, либо есть имущество, которое требует управления. Также – если на его имя будут поступать какие-либо денежные средства, корреспонденция либо необходимо будет ведение судебных дел и совершение иных действий в интересах такого лица.

Для оформления доверенности нужна личная явка доверителя, в обязательном порядке необходим документ, удостоверяющий личность, и подтверждение статуса участника СВО. Необходимы также паспортные данные лица, на которое будет выдаваться доверенность. В идеале – ксерокопия паспорта. Для выдачи доверенности или удостоверения завещания документы на имущество не нужны, но будет неплохо, если будут адреса объектов недвижимости.

Но что делать, если гражданин уже находится на передовой и оформить доверенность у нотариуса не представляется возможным? В данном случае к нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения.

Помимо оформления доверенностей с 27 февраля 2023 года нотариусы предоставляют дополнительные льготы для участников СВО и их семей. Теперь военнослужащие, которые получили ранение и находятся на лечении, освобождены от оплаты услуг правового и технического характера для:

- удостоверения равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе,

-передачи электронных или бумажных документов физическим и юридическим лицам,

- свидетельствование верности копий документов, удостоверяющих личность.

Супруги, родители и несовершеннолетние дети участников СВО, погибших при исполнении обязанностей, полностью освобождены от оплаты УПТХ:

- при удостоверении доверенностей,

- в случае свидетельствования верности копий документов, удостоверяющих личность, и документов о регистрации актов гражданского состояния,

- при выдаче свидетельств о праве на наследство.

Если у участника СВО или членов его семьи есть вопросы по любым нотариальным действиям, всегда можно обращаться к нотариусу. Консультация бесплатная для всех категорий граждан.





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