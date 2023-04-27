Гатчинское предприятие АО «ОДК-Сервис» наградили в Москве

Организаторами конкурсов выступают: Министерство труда и социальной защиты, Департамент авиационной промышленности Минпромторга, «Союз машиностроителей России» и «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» - «Профавиа».

Общее число участников в этом году превысило 30 предприятий в каждом из конкурсов. Победители определялись по сумме баллов.

В конкурсе «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства» работа предприятия оценивалась по следующим направлениям: оплата труда, трудовые отношения, охрана труда, социальные гарантии, работа с молодежью, гарантии прав профсоюзной деятельности.

Среди критериев, по которым определялись победители и призеры конкурса «Лучшее предприятие в области охраны труда», были: отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом; выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предусмотренных коллективным договором; наличие в подразделениях предприятия стендов «Охрана труда» и др.

«Считаю призовые места двух отраслевых конкурсов вполне заслуженными. Они дают нам хороший стимул для дальнейшей работы в части улучшения условий труда и расширения социального пакета для сотрудников предприятия», - отметил председатель первичной профсоюзной организации ОДК-Сервис Игорь Скороходов.