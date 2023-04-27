Юный гатчинец Максим Ганичев – победитель конкурса рисунков

Победителем стал Максим Ганичев из Гатчины - воспитанник Дома творчества «Журавушка» (педагог Краева О.Н.). Благодарственные письма Законодательного собрания и памятные подарки победителю конкурса и его педагогу вручили председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин, его заместитель Татьяна Тюрина и депутат Татьяна Бездетко.

Поздравляем Максима и Ольгу Николаевну с победой и желаем дальнейших творческих успехов!

Юлия Викторова

Фото пресс-службы Правительства Ленинградской области