Юный гатчинец Максим Ганичев – победитель конкурса рисунков
На заседании Законодательного собрания Ленинградской области состоялось награждение победителей конкурса детских рисунков «Каждый день горжусь Россией», посвященного Году педагога и наставника в Российской Федерации.
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Победителем стал Максим Ганичев из Гатчины - воспитанник Дома творчества «Журавушка» (педагог Краева О.Н.). Благодарственные письма Законодательного собрания и памятные подарки победителю конкурса и его педагогу вручили председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин, его заместитель Татьяна Тюрина и депутат Татьяна Бездетко.
Поздравляем Максима и Ольгу Николаевну с победой и желаем дальнейших творческих успехов!
Юлия Викторова
Фото пресс-службы Правительства Ленинградской области
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