«Как бы хорошо было …выстроить каменный мост»

Деревня Клетно Вырицкого поселения Гатчинского района прославилась благодаря паводку, который смыл единственный мост через Оредеж. Жители остались без связи с Большой землей, не считая кружной дороги через Малые Слудицы, где весной не застревает только самосвал. В Клетно забили тревогу: как жить, если ни «Скорая», ни пожарные не проедут? После ледохода жители своими силами наладили так называемую лаву – небольшой наплавной мост для перехода через Оредеж, но лава не внушает доверия и рассчитана только на пешеходов с хорошей координацией.

Для решения проблемы ведется строительство каменного моста через Оредеж, подрядчик – петербургская компания «Новоиндекс». Как рассказал директор управления строительства Гатчинского района Игорь Ермолаев, подготовительный этап начался в сентябре: получение исходно-разрешительной документации, согласование с Рыбнадзором и т.п. Сейчас ведутся береговые работы, забита часть свай. На сегодняшний день на строительстве задействовано четыре единицы техники – сваебойная машина, два самосвала и экскаватор.

- Бетонный автомобильный мост (по одной полосе для движения в каждую сторону) из трех пролетов будет стоять на четырех опорах, – пояснил Игорь Михайлович. – Для первой и четвертой опор сваи забиты, для второй и третьей пока нет – мешает паводок. Вода должна упасть еще примерно на полметра, чтобы строители продолжили работу непосредственно в реке.

Срок сдачи моста – ноябрь 2023 года. Как заверил директор управления строительства, все идет по плану: подрядчик надежный, график соблюдается, нареканий нет.

Екатерина Дзюба