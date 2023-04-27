Область пишет Диктант Победы

Всего в Ленинградской области организованы около полутора сотен площадок, где сегодня пишут «Диктант Победы».

Участникам предстоит выполнить 25 заданий, среди которых 20 по общей военно-исторической тематике и пять — по региональной. В этом году основными темами стали победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

К международному историческому проекту присоединился заместитель председателя правительства Ленинградской области— председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. «Это прекрасная возможность еще раз прочитать и вспомнить о событиях Великой Отечественной войны. Сегодня на Западе пытаются исказить, переписать ее историю, принизив вклад Советского Союза в победу над фашизмом. Этого нельзя допускать. Поэтому, прежде всего, нам самим необходимо хорошо знать события и героев нашей страны», — прокомментировал он.

Все участники получат сертификаты, а лучших, тех, кто наберет 25 балов, наградят дипломами финалистов «Диктанта Победы».

Международная акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память».