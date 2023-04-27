Память, которую не погасить

В режиме онлайн к ленинградской акции присоединились Смоленская, Псковская и Кировская области — сегодня на мемориалах в этих регионах России впервые зажигается Вечный огонь.

Вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в памятной акции принял участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, который поблагодарил главу 47 региона и всех тех, кто сделал возможным в преддверии Дня Великой Победы зажжение Вечного огня.

Также в церемонии участвовали депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, кингисеппские ветераны и молодые активисты.

«У нас ― ленинградцев, россиян есть очень хорошая традиция — на каждом братском захоронении и памятном месте иметь Вечный огонь. По поручению президента России В.В. Путина 1,5 тысячи мест — самых знаковых, таких, как наша Роща пятисот, Рубежный камень на Невском пятачке и другие получат возможность бесперебойной работы Вечного огня. Сама акция «Храним огонь победы» глубоко символична. Через огонь победы, через Вечный огонь мы обеспечиваем связь поколений с нашими воинами-освободителями и теми, кто сегодня выполняет свой священный воинский долг в зоне специальной военной операции. Также, как и много лет назад, мы уверены в победе», — обратился к собравшимся глава региона.

Интернет-ресурс «Храним огонь Победы» создан компанией «Газпром межрегионгаз» по инициативе ПАО «Газпром». Он содержит информацию о 1,5 тысячах мемориалов с Вечными огнями и Огнями памяти в 66 регионах России, в том числе — в Ленинградской области.

«Мы обеспечиваем газом порядка 1500 мемориалов с режимами постоянного и непостоянного горения в 66 регионах страны. Их число постоянно растет, сегодня на сетевой газ перешли еще несколько памятных объектов. Собранная информация об объектах будет размещена на интернет-ресурсе «Храним огонь Победы», который позволит лучше узнать историю Великой Победы, хранить информацию о Вечных огнях и способствовать патриотическому воспитанию молодежи», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

1 мая 2022 года президент России Владимир Путин утвердил изменения в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» и закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», которые позволили на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, которые включены в реестр Минобороны России. В среднем объем газа, поставляемый на мемориалы с Вечными огнями, составляет свыше 20 158 тыс. куб. м. в год.