«Парта героя» - в Таицкой школе

На парте - короткая жизнь в нескольких снимках и фактах биографии. Это своего рода неформальный памятник Дмитрию Ткачёву, выпускнику Таицкой школы, погибшему при исполнении воинского долга в Чечне.

Право сесть первым за парту предоставили 11-класснику Артёму Самойлову - блогеру, финалисту конкурса "Лидеры XXI века", руководителю экологического проекта. «Сидя за этой партой чувствую гордость, очень рад, чтобы мне выпала такая честь. Это, правда, очень важное событие. Морально, наверное, тяжело, но всё-таки больше радости за то, что есть такие люди. Думаю, я хотел быть таким же мужественным, смелым, как Дмитрий, и любить свою Родину», - поделился эмоциями Артём Самойлов.

Рассказ о судьбе выпускника Таицкой средней школы услышали ее нынешние ученики. Обычный парень, как все современные мальчишки: занимался картингом, старался побыстрее вскопать огород, чтобы убежать со старшим братом во двор. Дима не был медалистом, но получил свой «Орден мужества» посмертно.

«К сожалению, мы не можем сказать слова благодарности лично Дмитрию Валерьевичу. Но сегодня говорим огромное спасибо родителям, семье и учителям за его воспитание. Мы гордимся, что в посёлке Тайцы родился и вырос замечательный человек, настоящий герой», - сказал Дмитрий Михайлов, военный комиссар города Гатчины и Гатчинского района.

Источник: https://gatchina-news.ru/novosti/taickaya-shkola-podklyuchilas-k-vserossijskoj-akcii-parta-geroya1/