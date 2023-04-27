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Подведены итоги конкурса детского рисунка «47 регион – безопасный труд глазами детей»

Конкурс проводился комитетом по труду и занятости населения Ленин-градской области с целью привлечения внимания детей к вопросам безопасности труда, а также для снижения травматизма на рабочих местах в будущем. К участию приглашались дети в возрасте 7 - 12 лет.

Рубрики:  Общество

Победителей выбирала комиссия, в состав которой вошли представители комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, Государственной инспекции труда в Ленинградской области, АО «Тихвинский вагоностроительный завод»,  ООО «Тепловое оборудование», АО «Птицефабрика Роскар». В начале мая состоится награждение призеров памятными подарками.

Всего в конкурсе приняло участие 350 ребят со всей области. В эти дни их работы представлены на выставке, организованной в здании Правительства региона. Конкурс прошел уже во второй раз.