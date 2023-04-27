Подведены итоги конкурса детского рисунка «47 регион – безопасный труд глазами детей»

Победителей выбирала комиссия, в состав которой вошли представители комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, Государственной инспекции труда в Ленинградской области, АО «Тихвинский вагоностроительный завод», ООО «Тепловое оборудование», АО «Птицефабрика Роскар». В начале мая состоится награждение призеров памятными подарками.

Всего в конкурсе приняло участие 350 ребят со всей области. В эти дни их работы представлены на выставке, организованной в здании Правительства региона. Конкурс прошел уже во второй раз.