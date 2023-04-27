С героями лицом к лицу: Гатчина присоединилась к молодежной Всероссийской военно-патриотической акции Российского общества «Знание»

Акция нацелена на воспитание в молодом поколении любви к Родине, уважения к героическим поступкам современников, к их самоотверженному труду, служению стране и согражданам. Герои настоящего времени будут делиться с молодежью личными историями и жизненным опытом, из первых уст ребята услышат, что двигало этими людьми в минуты подвига и почему большинство из них не считают свои поступки героическими. Целями акции является и углубление знаний молодого поколения об истории России, воинской славе родных регионов, истории СВО и ее истинных причинах, а также борьба с фальсификацией истории.

На площадках акции Знание.Герои молодежь получила возможность пообщаться с людьми, которые служат примерами современного героизма. Часто эти люди живут совсем рядом. Спикером акции в Гатчине выступил Александр Давыдов. Имя Александра Николаевича в городе хорошо известно: под его руководством воины-афганцы организуют памятные мероприятия и проводят уроки мужества в образовательных учреждениях города и района. Указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года за заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи Александр Давыдов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На встрече со студентами Александр Давыдов затронул тему патриотизма в современном обществе. Он отметил важность изучения отечественной истории и в том числе истории военных конфликтов XX и XXI веков. Также Александр Николаевич поговорил со студентами о необходимости патриотического воспитания, которое дает человеку опору в жизни, дарит чувство гордости за родную страну и позволяет чувствовать себя не отдельной человеческой единицей, а частью многочисленного и сильного народа.

«Очень важно, чтобы сегодняшние студенты и школьники понимали, что свою Родину нужно любить и оберегать. С 80-х годов ХХ века российская армия защищала интересы нашей страны во многих горячих точках. Сегодня мы видим, как наши военные самоотверженно выполняют свой долг в ходе специальной военной операции на Украине. И те, кто сейчас учится в школах и институтах, должны понимать, что это делается в том числе и ради того, чтобы у них было мирное будущее», — отметил Александр Давыдов.

Всероссийская просветительская акция продлится до 31 мая и охватит все 89 регионов страны. Более полумиллиона юных россиян — школьников и студентов — станут участниками открытых диалогов с героями современности — людьми, жизнь и труд которых неразрывно связаны со служением стране и согражданам.





Фото со страницы ГИЭФПТ в ВК