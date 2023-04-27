В Ленинградской области открывается навигация для маломерных судов
С 28 апреля 2023 года на водоемах Ленинградской области открывается навигация для маломерных судов.
Главам администраций муниципальных образований региона рекомендовано провести мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов с учетом требований правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.
В Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области призывают ленинградцев помнить о личной ответственности каждого, соблюдать меры безопасности на водных объектах.
Особое внимание в данный период стоит уделить мерам безопасности при использовании гребных и моторных судов:
• внимательно проверяйте плавсредство перед отплытием (исправность мотора, отсутствие течи в корпусе судна, устранены ли замечания, указанные госинспектором по маломерным судам при прохождении технического осмотра)
• не забудьте взять с собой удостоверение на право управления маломерным судном
• не отправляйтесь в плавание в нетрезвом виде
• обеспечьте всех присутствующих на борту спасательными средствами
• не перегружайте лодку или катер
• на ходу не выставляйте руки за борт
• при посадке в лодку не вставайте на борт или сиденья
• не ныряйте с борта катера или лодки
• старайтесь не поворачивать катер (лодку) бортом к волне, она может опрокинуть судно
• не садитесь на борт, не пересаживайтесь с места на место и другие плавсредства на ходу
• следите за детьми и не разрешайте пользоваться маломерными судами детям до 16 лет
• не катайтесь на маломерных судах (в т.ч. гидроциклах) в местах скопления людей на воде – в районах пляжей, переправ, в местах проведения соревнований по водному спорту
• поднимать пострадавшего из воды желательно с носа или кормы, иначе судно может опрокинуться
• не выходите в плавание в условиях ограниченной видимости
В экстренной ситуации звоните по телефону 112!