Заседание Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
В первом квартале 2023 года состоялось заседание Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ЛОТК). В работе ЛОТК приняли участие представители органов исполнительной власти Ленинградской области, Ленинградской Федерации Профсоюзов, Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области, Центра занятости населения Ленинградской области.
В рамках состоявшегося в первом квартале заседания были рассмотрены следующие вопросы:
- о состоянии и перспективах развития рынка труда Ленинградской области в 2023 году.
- об организации детской оздоровительной кампании в 2022 году и совершенствовании нормативной правовой базы, регулирующей вопросы оздоровления детей в Ленинградской области.
- о создании условий для занятий физической культурой и спортом для взрослого населения Ленинградской области.
- о подготовке предложений по определению допустимой доли иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность в Ленинградской области по видам экономической деятельности, на следующий календарный год.
Информация была заслушана сторонами социального партнерства, принято решение о дальнейшем продолжении работы сторон в рамках проводимой в Ленинградской области социально-экономической политики.