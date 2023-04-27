Заседание Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

В рамках состоявшегося в первом квартале заседания были рассмотрены следующие вопросы:

- о состоянии и перспективах развития рынка труда Ленинградской области в 2023 году.

- об организации детской оздоровительной кампании в 2022 году и совершенствовании нормативной правовой базы, регулирующей вопросы оздоровления детей в Ленинградской области.

- о создании условий для занятий физической культурой и спортом для взрослого населения Ленинградской области.

- о подготовке предложений по определению допустимой доли иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность в Ленинградской области по видам экономической деятельности, на следующий календарный год.

Информация была заслушана сторонами социального партнерства, принято решение о дальнейшем продолжении работы сторон в рамках проводимой в Ленинградской области социально-экономической политики.