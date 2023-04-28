Герои СВО — гордость семей и Ленинградской области

Торжественное награждение прошло в здании правительства области в присутствии семей героев.

«Ваши награды — это гордость ваших семей, родных и близких. Ваши подвиги — это преемственность поколений ленинградцев, которые отстояли нашу землю в годы Великой Отечественной и победили, их дело вы продолжаете сейчас. Медаль «За отвагу» — это одна из самых главных наград для воина. Они вручены вам не только за личное мужество, но и за то, что вы защищали своих товарищей в ходе спецоперации. Спасибо за ваш ратный подвиг. Желаю, чтобы все были живы и здоровы, поскорее вернулись домой с победой», — поблагодарил земляков Александр Дрозденко.

За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга наград удостоены житель Всеволожска Сергей Агафонкин и Станислав Кокорин из Волосово. Оба они ― кадровые военные, один ― летчик, второй ― подводник, в военных действиях участвовали в качестве добровольцев.