Музеи СВО и её героев будут создаваться в регионах России

Ответственными за исполнение поручения, сделанного по итогам встречи с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций, глава государства определил руководителей Минкультуры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минобороны России, Ассоциации «Российское историческое общество» и глав субъектов Российской Федерации.

В работу, наряду с «Российским историческим обществом», будут включены объединения поисковиков.

«Надо сказать, что в данном случае военная деятельность не просто героическая работа, но она и трудная очень, тяжёлая – это тяжёлый труд. И все люди, которые там находятся, я уже много раз об этом говорил и ещё раз хочу подчеркнуть, все они – герои. И так мы будем к ним относиться и сейчас, и в будущем. А если это так, то Вы, конечно, правы: собирать артефакты, собирать информацию о том, где и как они воюют, защищая интересы нашей Родины, – это чрезвычайно важно. А имея в виду, что там воюют сегодня представители всех регионов России, то это и нужно делать повсеместно, поэтому идея хорошая, правильная», ― ответил президент России Владимир Путин на предложение участника встречи Анатолия Севостьянова, заместителя командира поискового отряда «Новгородец» из Великого Новгорода.

Ленинградская область уже включилась в работу по увековечиванию памяти погибших героев СВО.

«В школах, где учились погибшие герои СВО, открываются мемориальные доски, появляются разделы в музеях, «Парты героев». Буквально вчера, 27 апреля мы провели церемонию в кингисеппской школе № 1, где появилась «Парта Героя» в честь ее выпускника — участника специальной военной операции Максима Ульянова, посмертно удостоенного ордена Мужества. Важны и встречи ребят с теми участниками СВО, кто возвращается из зоны боевых действий, приезжает в отпуск, на лечение ― их рассказы помогают молодому поколению понять, за что сегодня идет битва, какие ценности мы защищаем, как сражаются наши бойцы. Думаю, что материалы этих встреч тоже необходимо сохранять ― и в будущем они войдут в фонды музеев, которые нам предстоит создать по поручению президента России В.В. Путина», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области