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Губернатор Ленобласти сообщил о подрыве ЛЭП в Гатчинском районе

На территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области в полночь 1 мая была подорвана опора линии электропередач.

Рубрики:  Общество

Как сообщил Александр Дрозденко, в 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач, на второй - обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство.

Электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено - сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме.

На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.

Губернатор обращается к жителям Ленобласти с просьбой проявлять бдительность, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах.