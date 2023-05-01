Губернатор Ленобласти сообщил о подрыве ЛЭП в Гатчинском районе
На территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области в полночь 1 мая была подорвана опора линии электропередач.
Рубрики: Общество
Как сообщил Александр Дрозденко, в 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач, на второй - обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство.
Электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено - сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме.
На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.
Губернатор обращается к жителям Ленобласти с просьбой проявлять бдительность, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.