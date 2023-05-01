Губернатор Ленобласти сообщил о подрыве ЛЭП в Гатчинском районе

Имя Валентины Ивановны Филипповой я услышал много лет назад в разговоре со знакомым священником. Тогда речь шла о строительстве храма Воскресения Христова в селе Воскресенском под Суйдой. Батюшка воодушевлённо рассказывал о некоей женщине, подвижнице, чрезвычайно энергичной и талантливой, которая взяла на себя неподъёмный груз строительства храма. Неподъёмный, потому что речь шла о начале смутных 1990-х, когда людям, как власть предержащим, так и предпринимателям, и тем более простым нашим согражданам, было совсем не до восстановления церквей.