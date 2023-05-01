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Подрыв ЛЭП в Гатчинском районе признан диверсией

По факту подрыва опоры ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело.

Рубрики:  Общество

Как сообщают в ведомстве, уголовное дело возбуждено по статьям 281 (диверсия), 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ. На месте происшествия следователи ФСБ вместе с экспертами проводят детальный осмотр места происшествия.

Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников.