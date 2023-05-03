«Юные патриоты России» в «Лесной сказке»
29 апреля на базе детского лагеря «Лесная сказка» 27 команд из всех районов Ленинградской области приняли участие в весеннем слете юнармейских отрядов «Юные патриоты России» в рамках программы «Юнармейское движение».
Участники слета соревновались в практических навыках начальной военной подготовки и теоретических знаниях пожарной безопасности, правилах дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Каждая команда должна была пройти 11 этапов: медицинская подготовка, правила дорожного движения, строевая подготовка, РХБЗ, одевание противогаза на себя и пострадавшего, разминирование и метание гранаты, пожарная подготовка (практика и теория), полоса препятствий, КСУ, разборка-сборка АК-74, стрельба, командные лыжи.
На этапе пожарной подготовки проводилась викторина на знание правил пожарной безопасности и истории пожарной охраны, одевание боевой одежды на время, боевое развертывание.
Команда «Патриот» Гатчинской школы №7 победила в старшей возрастной группе, она представит Гатчинский район на региональной юнармейской игре «Победа».
Организаторы мероприятия поблагодарили сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района, ГПС Леноблпожспас за активность и значимую деятельность в гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
ОНД и ПР Гатчинского района