«Юные патриоты России» в «Лесной сказке»

Участники слета соревновались в практических навыках начальной военной подготовки и теоретических знаниях пожарной безопасности, правилах дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Каждая команда должна была пройти 11 этапов: медицинская подготовка, правила дорожного движения, строевая подготовка, РХБЗ, одевание противогаза на себя и пострадавшего, разминирование и метание гранаты, пожарная подготовка (практика и теория), полоса препятствий, КСУ, разборка-сборка АК-74, стрельба, командные лыжи.

На этапе пожарной подготовки проводилась викторина на знание правил пожарной безопасности и истории пожарной охраны, одевание боевой одежды на время, боевое развертывание.

Команда «Патриот» Гатчинской школы №7 победила в старшей возрастной группе, она представит Гатчинский район на региональной юнармейской игре «Победа».

Организаторы мероприятия поблагодарили сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района, ГПС Леноблпожспас за активность и значимую деятельность в гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения.





ОНД и ПР Гатчинского района