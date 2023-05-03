Карта болельщика стала ещё доступнее

Другие изменения:

- инвалиды и дети-инвалиды от 14 до 18 лет смогут получить Карту при помощи клубов Российской футбольной премьер-лиги. Сотрудники клубов будут сами заполнять заявление и проводить идентификацию

- для пенсионеров и инвалидов на стадионах Российской премьер-лиги появятся отдельные окна, где они смогут получить Карту

Напоминаем, что с 15 марта на Госуслугах работает сервис оформления Карты болельщика онлайн, без визита в МФЦ.

Что нужно для оформления онлайн

- подтверждённая учётная запись на Госуслугах

- действительный 10-летний загранпаспорт нового поколения (с чипом)

- смартфон с NFC-модулем

- приложение «Госуслуги Карта болельщика»

Возможность оформления в МФЦ также сохраняется. Сначала нужно подать заявление на Госуслугах или в приложении «Госуслуги Карта болельщика». После этого прийти с паспортом в МФЦ.