Поддержка ветеранов ― ко Дню Победы

― Выплаты получат более 68 тысяч жителей Ленинградской области. Отмечу, что в этом году выплаты к празднику увеличились ― в прошлом году были категории, которые получили по 3, 4 и 7 тысяч рублей. Кроме того, в рамках одной агломерации с Санкт-Петербургом, размер выплат для ветеранов одинаков в области и в городе, ― подчеркнул глава региона.

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, ветеранам боевых действий по разминированию в период 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, а также гражданам, прожившим менее 4 месяцев в блокадном Ленинграде, трудившимся на объектах ПВО и на строительстве военных объектов, перед праздником выплатят по 10 тысяч рублей.

По 5 тысяч рублей получат вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, умерших инвалидов и участников ВОВ, а также дети войны.