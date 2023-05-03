В Ленобласти ― патриотические акции ко Дню Победы

Как рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева, первой в Ленинградской области стартовала ежегодная Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская лента» — она проводится с 25 апреля до 9 мая включительно. 110 тысяч символов Победы раздают региональные участники движения «Волонтёры Победы» на улицах, площадях и скверах городов Ленинградской области, а также у мемориалов и братских воинских захоронений региона. Информация о точках раздачи лент размещена на сайте георгиевскаяленточка.рф, а также на сайте Правительства Ленинградской области и в официальных пабликах комитета по молодежной политике региона в Телеграм.

Чтобы присоединиться к Всероссийской акции #ОкнаПобеды жителям Ленинградской области необходимо украсить окна своих домов, мест учебы, работы или досуга тематическими рисунками и изображениями, которые посвящены Дню Победы и поддержке бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

В память о погибших в Великую Отечественную войну в регионе традиционно пройдет Международная акция «Сад Памяти», которую проводят участники движения «Волонтеры Победы». Все точки проведения акции размещены на сайте садпамяти2023.рф. акции.

Любой желающий может принять участие в акции «Бессмертный автополк» и разместить портрет своего героя на окнах автомобиля или временно заменить аватар на своей странице в социальной сети ВКонтакте и Одноклассники на портрет своего героя, боровшегося с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

В День Победы ежегодная акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн: все желающие могут загрузить фото своих героев на сайт moypolk.ru и 9 мая фотографии будут показаны на сайте moypolk.ru и телеканале ЛенТВ24.

В рамках акции «Герои с нами» любой желающий может напечатать потрет своего героя на футболке и надеть ее в День Победы. Свое фото в футболке с портретом героя можно выложить в социальных сетях с хэштегом #героиснами.

9 мая в 21.00 в Ленинградской области пройдет акция «Свеча Победы», во время которой все желающие могут зажечь свечи и выставить их на подоконники своих домов или выйти с зажженным символом памяти на центральные площади, улицы и набережные своих населенных пунктов.