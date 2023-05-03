Всё начинается с семьи!

Молодые семьи Гатчинского района в этом году встретились 22 апреля на площадке Сяськелевского информационно-досугового центра. В конкурсе приняли участие семь семей, шесть из которых представляли сельские поселения. Каждая команда приехала на фестиваль с большой группой поддержки, поэтому зал был полон.

Участников фестиваля тепло приветствовали заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Ирина Полуэктова и ведущий специалист администрации Сяськелевского поселения Екатерина Смирнова. Со сцены прозвучали дружеские напутствия и пожелания мира, добра, счастья и праздничного настроения.

В этом году фестиваль проходил в 17-й раз. И, как всегда, одной из главных целей была пропаганда традиционных семейных ценностей и поддержка социальной и творческой инициативы молодых семей, а объединяющей силой - большая фестивальная программа, где было и дружеское чаепитие, и мастер-классы, и конкурсы.

Семейные традиции - лакмусовая бумажка любой семьи. Она проявляет ту атмосферу, которая так необходима ребенку. Обычаи семьи, уклад жизни, привычки - все это создает основу крепкой семьи, которую выросшие дети берут с собой в свою взрослую жизнь. Как это происходит, должны были показать в своем выступлении конкурсанты.

Праздник начался с конкурса «визитных карточек» семей под названием «Кто кого учит?» В презентации семьям нужно было отразить жизненное кредо, семейные ценности и традиции, сделав это в любой форме – через песню, танец, музыкальную или театральную постановку. При оценке жюри также учитывало «семейный стиль» в одежде.

Пока жюри подводило итоги, для мам распахнулась творческая лаборатория по созданию декоративного панно из нетрадиционных материалов. Результаты своего труда они под бурные аплодисменты представили в формате дефиле.

Сложные испытания были у пап: конкурс назывался «Мне любое дело по плечу». Папам пришлось вспомнить, а кому-то и освоить, неполную разборку-сборку автомата АК-47 и снаряжение магазина АКМ. Лучшим в обеих дисциплинах стал Василий Паянен (Вырицкое поселение).

Пока папы и мамы участвовали в мастер-классах, с детьми играли аниматоры – фокусники. Скучать ребятам было некогда.

По итогам фестиваля определены победители и призеры. Оглашая результаты, члены жюри подчеркнули, что конкурсанты в очередной раз доказали: семейными традициями могут выступать обыденные, простые вещи – путешествия и воскресные чаепития, совместные хобби и досуг – спорт, рукоделие, творчество. И даже празднование дней рождения членов семьи, когда за одним столом собирается несколько поколений.

В номинации «Яркий дебют» победила большая семья Абкиных – Сергей, Наталья, Маргарита, Семен и Танечка (Пудостьское поселение). Их феерическое выступление в блистательных костюмах в народном стиле задало тон всему фестивалю.

Первенство в номинации «Музыка нас связала» за песню «Когда ты станешь большим» единогласно отдано семье Терещенко (Веревское поселение). Их выступление было самым музыкальным во многом благодаря таланту мамы Ксении. А когда рядом поют муж Андрей и дочка Кира, когда поддерживают близкие и улыбается малыш Сашенька, семейный номер удается на славу.

Очень веселое, креативное выступление принесло семье Козинских (Новосветское поселение) победу в номинации «Творчество без границ». Василий, Татьяна и Анна разыграли небольшой мюзикл, из которого стало ясно: они могут все, когда вместе.

В номинации «Поэтический талант» победила семья Деменковых – Евгений, Анна, Милана и Богдан (Елизаветинское поселение).

Третье призовое место заняла семья Паянен – Василий, Наталья и Николь (Вырицкое поселение). И неслучайно презентация их молодой семьи была в танце. Наталья - педагог-хореограф, балетмейстер, руководитель студии «VПотоке». Исполненная на фестивале хореографическая композиция рассказывала о любви, о том, как важно ценить каждую минуту жизни, поддерживать и благодарить друг друга.

Второго места были удостоены Иван, Светлана, Вероника и Арина Котельниковы (Сяськелевское поселение). Они представили семейный видеоальбом, развернули на сцене семейное древо, пели, танцевали и смогли найти такие проникновенные слова в благодарность родителям и всем, кто помогает найти в жизни правильную дорогу, что растрогали до слез.

Победителем фестиваля стала семья Белозеровых (Войсковицкое поселение), вместе с которыми участники фестиваля побывали «В гостях у сказки». В составе театральной труппы - папа Юрий и мама Любовь, чей стаж семейной жизни уже 15 лет, сын Илья и дочка Лада. С помощью мудрой и доброй сказки на музыку Григория Гладкова они рассказали свою историю рождения семьи, поведав обо всех этапах ее развития, трудностях и радостях. Кукольный театр Белозеровых сменился дружным исполнением супер-позитивной песенки, конечно же, о семейном счастье.

Все участники фестиваля награждены грамотами комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района и ценными призами.

Татьяна Можаева