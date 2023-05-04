Мемориал «Журавль» подсветили
В деревне Мины Вырицкого поселения Гатчинского района в преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне закончены работы по созданию декоративной подсветки мемориала «Журавль».
Рубрики: Общество
Инициатор создания мемориала «Журавль», руководитель народного музея «41-й стрелковый» в деревне Мины Светлана Корешкова отреагировала на радостное событие:
- Спасибо главе администрации Вырицкого городского поселения Михаилу Вячеславовичу Хомченко и исполнителю работ Сергею Дриневскому за идею и организацию работ по подсветке мемориала «Журавль» в деревне Мины. Получилось замечательно! Спасибо за такой прекрасный подарок – в этом году мемориалу исполняется 20 лет.
Напомним, что Сергей Дриневский – житель Сусанинского поселения, усилиями которого в Гатчинском районе подсветили уже многие памятники героям Великой Отечественной войны.
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