Мемориал «Журавль» подсветили

Инициатор создания мемориала «Журавль», руководитель народного музея «41-й стрелковый» в деревне Мины Светлана Корешкова отреагировала на радостное событие:

- Спасибо главе администрации Вырицкого городского поселения Михаилу Вячеславовичу Хомченко и исполнителю работ Сергею Дриневскому за идею и организацию работ по подсветке мемориала «Журавль» в деревне Мины. Получилось замечательно! Спасибо за такой прекрасный подарок – в этом году мемориалу исполняется 20 лет.

Напомним, что Сергей Дриневский – житель Сусанинского поселения, усилиями которого в Гатчинском районе подсветили уже многие памятники героям Великой Отечественной войны.