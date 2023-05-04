«Метеоры» повезли туристов по Ленобласти

«Первые «Метеоры» уже осуществляют туристические поездки на остров Ореховый, в Шлиссельбург, Дубровку, музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда». Ожидаем рост числа пассажиров на водном транспорте в этом году. В 2022 году наши причалы приняли около 189 тысяч пассажиров», — рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

В Ленинградской области с 28 апреля открыта навигация для маломерных судов на водных объектах. За 2022 году в Ленинградской области водные суда осуществили более 2000 судозаходов к ленинградским причалам в туристических местах.