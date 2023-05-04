«Россия» - женщинам-авиаторам Победы

«Россия» традиционно поддерживает и организует патриотические мероприятия. Тем самым авиакомпания выражает благодарность гражданским авиаторам, вставшим в единый строй Красной Армии и выполнявшим сложнейшие боевые задачи.

Синий платочек – один из ключевых символов мирного неба и олицетворение женской веры. Проект напоминает о вкладе женщин в Великую Победу. Они трудились в тылу, воспитывали детей, вдохновляли на подвиги и защищали Родину на фронте. Нельзя не отметить роль женщин-авиаторов в годы Великой Отечественной войны. Среди них отважная летчица Ольга Лисикова.

Ольга Лисикова выполняла важнейшую задачу на «воздушном мосту» в блокадный Ленинград – единственно доступной линии, от которой зависели жизни тысяч людей. Летчица доставляла в город медикаменты, продовольствие и оружие, передавала важные данные, перевозила раненых с передовой в тыловые госпитали и вывозила из блокадного Ленинграда детей. Ольга Лисикова была единственной женщиной-командиром экипажа крупных транспортных самолетов.

В послевоенное время и по сей день женщины вносят свой неоценимый вклад в развитие отечественной авиации. Работа в отрасли требует особой ответственности и любви к небу. В составе летных экипажей «России» они продолжают славные традиции. В коллективе авиакомпании более 3,5 тыс. женщин, 29 из которых пилотируют воздушные суда.