В Ленобласти ― Бессмертный автополк

Портреты семейных героев можно разместить на окнах личных и служебных автомобилей, общественного и грузового транспорта, такси.

Фотографии рекомендовано прикрепить на задних и боковых стеклах, там, где они хорошо видны и прохожим, и участникам дорожного движения, но не создают помех водителю при управлении транспортным средством.

Выезжая в День Победы по личным и служебным делам, водители автотранспортных средств принимают участие в праздновании Дня Победы, создавая эффект прохождения Бессмертного полка по улицам городов и сел Ленинградской области.

Жителям региона предлагают присоединиться к новым форматам проведения Всероссийской акции «Бессмертный полк» ― прикрепить фотографии своих родственников ― на автомобиле, разместить на одежде, бейдже, а 9 мая ― заменить свой аватар в социальной сети на портрет героя семьи. Пусть в День Победы наши герои будут с нами.

Празднично оформить портрет своего героя можно в специальном онлайн-конструкторе на официальном сайте движения «Бессмертный полк России».