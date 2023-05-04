В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2005 году, в год шестидесятилетия Победы, и ее основная цель – почтить память павших героев, отдавших собственные жизни за Родину и ее свободу, а также выразить уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.

По сложившейся традиции в преддверии празднования Дня Победы росгвардейцы из 27 городских и областных филиалов вневедомственной охраны разместили на своей форме Георгиевскую ленту. Так представители ведомства обозначили свое участие в ежегодной акции, демонстрируя свое уважение к подвигу воинов, сражавшихся за Отечество и мирное небо над головой.





Пресс-служба УВО по Санкт-Петербургу и Ленинградской области