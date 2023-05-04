В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии присоединились к акции «Георгиевская ленточка»
В преддверии Дня Победы сотрудники городских и областных филиалов Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и заступили на боевое дежурство со знаком Великой Победы на форменном обмундировании.
Рубрики: Общество
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2005 году, в год шестидесятилетия Победы, и ее основная цель – почтить память павших героев, отдавших собственные жизни за Родину и ее свободу, а также выразить уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.
По сложившейся традиции в преддверии празднования Дня Победы росгвардейцы из 27 городских и областных филиалов вневедомственной охраны разместили на своей форме Георгиевскую ленту. Так представители ведомства обозначили свое участие в ежегодной акции, демонстрируя свое уважение к подвигу воинов, сражавшихся за Отечество и мирное небо над головой.
Пресс-служба УВО по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.