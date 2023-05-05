Диалог с властью

Как в Ленинградской области действует «сельский тариф» для садоводств?

Отвечает комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Тарифы для населения с учетом понижающего коэффициента применяются в зависимости от оснащенности домов электрическими плитами и (или) электроотопительными установками либо если точка поставки электрической энергии находится в границах сельского населенного пункта – при условии проживания.

При расчетах за электрическую энергию с населением, проживающим в СНТ, тарифы применяются следующим образом:

1) при заключении СНТ договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком – применяется тариф, установленный для потребителей, приравненных к населению;

2) для граждан, ведущих хозяйство на территории СНТ в индивидуальном порядке и заключивших договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, если СНТ не находится в границах сельского или городского населенного пункта, либо если точка поставки электрической энергии находится в границах сельского населенного пункта и не соблюдается условие проживания – применяется тариф, установленный для категории потребителей «население» без понижающего коэффициента;

3) для граждан, ведущих хозяйство в СНТ в границах городского населенного пункта в индивидуальном порядке и заключивших договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, при этом проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, применяется тариф, установленный для группы потребителей «население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками»;

4) для граждан, ведущих хозяйство в СНТ в индивидуальном порядке и заключивших договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, если СНТ находится в сельском населенном пункте, при условии проживания применяется тариф, установленный для группы потребителей «население, проживающее в сельских населенных пунктах».

Каким образом можно получить разрешение на строительство жилого дома на землях крестьянского (фермерского) хозяйства?

Отвечает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от 11.06.2003 № 74 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – закон № 73-ФЗ) на земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей деятельности, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая площадь которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки под которым – не более 0,25 процента от площади земельного участка.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 5 статьи 11 закона № 74-ФЗ законами субъектов Российской Федерации могут быть определены муниципальные образования, на территориях которых не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности.

В Ленинградской области реализовано указанное право. Статьей 4-1 Закона Ленинградской области от 02.12.2005 № 107-оз «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области» (в редакции от 01.03.2022) на территориях муниципальных образований Ленинградской области не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности.