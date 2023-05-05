Геоглиф памяти — от областных НКО

К 80-летию прорыва блокады Ленинграда знаменитую наступательную операцию советских войск увековечили на средства гранта губернатора Ленинградской области, при поддержке регионального комитета общественных коммуникаций, в рамках акции «Сад памяти».

Слово «ИСКРА», высаженное из 1,5 метровых сосен, будет видно с высоты птичьего полёта.

«В этом году мы совместили Всероссийскую акцию «Сад памяти» с еще одной региональной инициативой, которую проводят наши волонтеры на грант губернатора Ленинградкой области, — это посадка деревьев в форме геоглифа. Мы высадили деревья, которые посвящены операции «Искра». Думаю, когда сад разрастется, то это будет видно с большой высоты. Мы используем наши ленинградские саженцы из Сосновского питомника. Считаю, что такие акции должны быть ежегодными. У нас в Ленинградской области много памятных мест», — отметил Александр Дрозденко.

Вместе с главой региона в акции участвовали волонтеры, представители НКО Ленинградской области и ветеранского сообщества, а также местные жители.

Синявинские высоты имеют особое значение в истории Ленинградской битвы: в 1941-1943 годах здесь шли ожесточенные и кровопролитные бои за прорыв блокады Ленинграда.

Появление рощи-геоглифа станет живым памятником подвигу ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, будет еще одной важной точкой на туристическом маршруте, связанном с блокадой города.