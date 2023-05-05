Героям Великой Отечественной — забота и внимание всех жителей области

«Поздравляю вас с наступающим Днём Победы. Самое главное — здоровья вам, долгих лет жизни. Оставайтесь и дальше такой же бодрой и красивой», — сказал глава региона.

Августа Сергеевна родилась в 1930 году. Когда ей было 2 года, семья переехала в Ленинград, где мама работала в совхозе. Отец девочки погиб в 1940 году.

Во время Великой Отечественной войны, когда Августе было 11 лет, ее отправили в трудовой отряд, который в помощь фронту занимался выращиванием овощей. 9 марта 1944 года за смелость, стойкость и трудолюбие пятеро школьников 14-ти лет, в том числе юная Августа, были награждены медалями «За оборону Ленинграда».

После войны Августа Сергеевна работала закройщицей в ателье, позже – штамповщицей на заводе «Аврора». За многолетний и добросовестный труд награждена медалями, является ветераном труда. В Мурино Августа Сергеевна переехала в 2019 году.