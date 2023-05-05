Художественная постановка с участием железнодорожной ретротехники была представлена в Санкт-Петербурге

К перрону вокзала прибыл ретросостав, представленный паровозом ЭУ 683-32 1929 года выпуска, вагонами-теплушками начала ХХ века и историческими классными (пассажирскими) вагонами, построенными в 1930-х годах. Во время Великой Отечественной войны такие вагоны использовались для обеспечения воинских перевозок: для перевозки офицерского состава назначали классные вагоны, рядовой состав перевозился вагонами-теплушками. Также в рамках демонстрации исторического подвижного состава, приуроченной к памятной дате, к перрону Финляндского вокзала прибыл паровоз СО 18-2018, построенный в 1941 году. Примечательно, что паровозы серии «СО» из паровозной колонны особого резерва № 7 стали одними из первых паровозов, вошедших в поверженный Берлин.

«С самых первых дней войны Октябрьская магистраль находилась на передовой. Работать здесь было так же опасно, как и сражаться на фронте. После каждодневных артобстрелов с земли и бомбардировок с воздуха железнодорожники восстанавливали поврежденные участки пути. Ремонтные бригады практически жили при депо, трудились на пределе физических сил, не зная полноценного сна и отдыха», – отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. «Важно, что сегодня среди нас много молодежи. Ребята всегда участвуют в возложении цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в памятные даты, навещают ветеранов, помогают людям старшего поколения в простых, но важных житейских делах. Недаром волонтерское движение Октябрьской железной дороги, которое насчитывает уже более 8,5 тысяч человек, получило название «Дорога добра», – добавил он.

Также участников мероприятия поздравили первый заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексей Львов, руководитель Северо-Западного территориального управления Росжелдора Никита Каменир, председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

Руководитель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова и председатель совета ветеранов ОЖД Павел Марков, обращаясь к гостям, рассказали, как важно знать историю своей страны и помнить, какой ценой досталась победа советскому народу в той страшной войне.

Самые юные участники мероприятия – воспитанники Малой Октябрьской железной дороги – вышли на перрон вокзала с портретами железнодорожников, которые работали в Великую Отечественную войну.

По окончании театральной постановки ветераны и почетные гости мероприятия уже традиционно отправились на станцию Ладожское Озеро, где в годы войны начиналась знаменитая Дорога жизни – единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро, которая связывала блокадный Ленинград со страной с сентября 1941 года по март 1943 года.

Во славу героического подвига железнодорожников и транспортных строителей в годы Великой Отечественной войны на станции Ладожское Озеро состоялся торжественный митинг.

Участники митинга почтили память погибших героев войны и тыла минутой молчания. В завершение мероприятия руководители и сотрудники Октябрьской железной дороги, представители органов местного самоуправления и ветераны железнодорожного транспорта возложили цветы к паровозу-памятнику Эш-4375 «Комсомолец», работавшему на Дороге жизни.