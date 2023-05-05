Следователи работают на месте обнаружения костных останков в Гатчине
В ходе запланированных работ по поиску останков мирных жителей в рамках решения Консультативного Совета по организации взаимодействия и координации проведения поисковой и историко-архивной деятельности, созданного при СУ СК России по Ленинградской области, целью которого является сохранение исторической памяти о жертвах мирного населения, следователями совместно с поисковыми отрядами «Искра», «Легенда», «Гром» на окраине деревни Выра Гатчинского района обнаружено место захоронения 12 человек, предположительно погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны.
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По данному факту Следственными органами СКР по Ленинградской области проводится доследственная проверка.
В ходе осмотра извлечены скелетированные останки 12 человек, также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти.
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