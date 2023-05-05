В Гатчинском районе помнят о героях

В Гатчинском районе в музее Дружногорской школы открыли коллективный стенд, на котором увековечены имена сразу трех учеников ― Вадима Жвикова, Виктора Ильина и Романа Амосова. А в Рождественском сельском поселении именем Даниила Чистякова названа улица в деревне Ляды. В Войсковицкой школе открыта мемориальная доска, посвященная ее ученику Евгению Семенову.

В Ломоносовской школе №3 открыли Парту Героя в честь бывшего ученика Кемала Бостанова, а в других школах района открываются стенды и памятные доски с именами учеников.

Мемориальные доски появились также в Приозерском районе ― в деревне Красноозерное увековечено имя Юрия Смирнова, в деревне Раздолье ― Матвея Вахитова, в Шумиловской школе п. Сапёрное ― Виктора Маслова.