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В подарок ветерану - парад и песни возле дома

Всероссийскую патриотическую акцию «Парад у дома ветерана» поддержали в разных районах Ленинградской области, в том числе и в Гатчинском районе.

Рубрики:  Общество

Накануне Дня Победы ленинградцы отдают дань памяти и уважения героическим защитникам нашей Родины — участникам Великой Отечественной войны. Местные отделения партии «Единая Россия» организовали парады у домов ветеранов, провели мини-концерты с песнями Победы.

Сотрудники Сусанинского культурно-досугового центра совместно с администрацией Сусанинского сельского поселения организовали поздравления выездной агитбригады 4 мая.

Праздничные мини-концерты с исполнением военных песен прошли во дворах домов ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Под окнами каждого дома артисты Сусанинского КДЦ радовали ветеранов и жителей окрестных домов любимыми песнями.

  Фото: Сусанинский КДЦ