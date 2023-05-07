В подарок ветерану - парад и песни возле дома
Всероссийскую патриотическую акцию «Парад у дома ветерана» поддержали в разных районах Ленинградской области, в том числе и в Гатчинском районе.
Рубрики: Общество
Накануне Дня Победы ленинградцы отдают дань памяти и уважения героическим защитникам нашей Родины — участникам Великой Отечественной войны. Местные отделения партии «Единая Россия» организовали парады у домов ветеранов, провели мини-концерты с песнями Победы.
Сотрудники Сусанинского культурно-досугового центра совместно с администрацией Сусанинского сельского поселения организовали поздравления выездной агитбригады 4 мая.
Праздничные мини-концерты с исполнением военных песен прошли во дворах домов ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Под окнами каждого дома артисты Сусанинского КДЦ радовали ветеранов и жителей окрестных домов любимыми песнями.
Фото: Сусанинский КДЦ
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