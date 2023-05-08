Один рубеж — на всех: история одного воинского захоронения в деревне Мины

Общество сохранения памяти о 177-й стрелковой дивизии действует в городе Боровичи Новгородской области. На протяжении многих лет участники Общества активно сотрудничают со всеми организациями и людьми, которые вносят свой вклад в сохранение памяти и изучение истории 1-го формирования 177-й стрелковой дивизии.

«Памяти 177 стрелковой дивизии»

Ежегодно Общество проводит конкурс «Подвиг 177-й стрелковой дивизии на Лужском рубеже», в котором участвуют исследовательские работы, посвященные этой теме. В конкурсе могут принимать участие все, кому небезразлична история родного края - историки, писатели, журналисты, бойцы поисковых отрядов, студенты и школьники.

Авторы лучших работ награждаются специально учрежденной для этого медалью «Памяти 177 стрелковой дивизии». Эта медаль — особенная: на ее лицевой стороне отчеканены лица воинов 177 стрелковой дивизии, взятые с архивной фотографии, сделанной в июле 1941 года в районе города Луга.

В этом году в конкурсе приняли участие не только школьники Боровичского и Лужского районов, но и гатчинцы. Каждый из победителей конкурса был отмечен медалью «Памяти 177 стрелковой дивизии».

4 мая, накануне Дня Победы, две такие медали были торжественно вручены ученице Вырицкой школы №1 Анастасии Васильевой и ее учителю, Наталье Юрьевне Ерёминой.

Вдохновлённые памятью

«История одного воинского захоронения» - так называется проект Анастасии Васильевой. Работа над ним началась с поездки в музей «41-й стрелковый» в деревне Мины Гатчинского района.

- С директором этого музея, Светланой Николаевной Корешковой, мы работаем уже не первый год, - рассказала учитель истории Вырицкой школы №1 Наталья Ерёмина. - В сотрудничестве с ней мы сделали несколько индивидуальных проектов. Светлана Николаевна — настоящий подвижник в работе по увековечиванию памяти наших павших героев.

- На одной из фотографий в музее я увидела бойца, которому было уделено особое место в экспозиции, - рассказала Настя. - Это был старший политрук Виктор Иванов, погибший в июле 1941 года во время обороны Лужского рубежа. Мне захотелось узнать его историю, которая оказалась очень необычной. Поисковикам удалось установить его личность и даже найти его родственников. Я начала с книги Михаила Семёнова «177-я дивизия из Боровичей. Лужский Рубеж», которую мне дали в музее.

- Это удивительная книга, - говорит Наталья Ерёмина. - В ней собраны документы, фотографии... Это живая история, без всякой интерпретации. Мы открыли ее, и сразу увидели целый пласт неизвестной для нас истории реального героизма наших простых советских людей, которые ценой своей жизни прикрывали нас перед огромной мощью врага.

Юная исследовательница вышла на поисковика Евгения Алексеева, который нашел останки Виктора Иванова, и взяла у него интервью. Это помогло увидеть максимально полную картину произошедшего. Из беседы с Евгением Настя узнала, что останки политрука выкапывали около восьми часов. Поисковики даже сняли документальный фильм об этой находке. Но тогда никто ещё не знал, кто был похоронен в найденном красном гробу...

История обнаружения офицера Красной Армии Виктора Иванова поистине удивительна.

Жизнь и судьба красноармейца Виктора Иванова

27 января 2021 года на братском воинском захоронении «Журавль» в деревне Мины Вырицкого поселения состоялась торжественная траурная церемония перезахоронения воина Красной Армии, старшего политрука Виктора Иванова.

Останки бойцов были обнаружены 15 июля 2019 года поисковиками отрядов «Искра» Ленинградской области и «Гром» Владимирской области. Поиски велись в трёх километрах южнее поселка Вырица, на берегу реки Оредеж. Это одиночное захоронение обнаружил гатчинский поисковик Евгений Алексеев. Благодаря сохранившимся фрагментам униформы было установлено, что воинское звание обнаруженного офицера – старший политрук.

Как говорили сами поисковики, прежде они не сталкивались с подобными случаями в этом районе поиска. Было очевидно, что погибший офицер пользовался большим уважением у своих солдат и сослуживцев. Он был похоронен в красном гробу, что уже удивительно, учитывая тот факт, что войска находились в полном окружении. Люди были измотаны бомбёжками, но они смогли подготовить этот гроб, покрасить его красной краской и похоронить своего офицера по-человечески, с соблюдением всех воинских почестей.

В результате большой работы выяснилось, что останки принадлежат уроженцу Ленинграда, военному комиссару 486-го стрелкового полка 177-й стрелковой дивизии, входящей в 41-й стрелковый корпус, старшему политруку Виктору Васильевичу Иванову, 1905 года рождения. Поисковикам удалось найти и дочь павшего героя - жительницу блокадного Ленинграда Бэлу Тернрос, 1930 года рождения.

Спустя 80 лет, 27 января 2021 года, Бэла Викторовна снова встретилась со свои отцом, чтобы проводить его в последний путь в деревне Мины...

Подвиг 177-й стрелковой дивизии

Обстоятельства гибели Виктора Иванова доподлинно неизвестны. Удалось выяснить, что он сражался на Лужском рубеже в августе-сентябре 1941 года, вместе с тысячами своих боевых товарищей сдерживая наступление многократно превосходящих их сил фашистских захватчиков.

- Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, - напомнила Наталья Ерёмина. - От Пскова до Луги было 146 километров. Враги думали, что пройдут это расстояние за пару дней. В день бойцы 177-й стрелковой дивизии выдерживали по 12–16 атак. Они защищались, чем могли, вплоть до саперных лопаток и бутылок с зажигательной смесью. Я не знаю, как они это сделали, но они сдерживали врага целых 45 дней...

- В нашем реферате представлена найденная поисковиками уникальная немецкая карта Вырицы сентября 1941 года, - говорит Наталья Юрьевна - На ней от руки обозначены места окружения наших войск. Можно понять, как выходил из Вырицы наш 486-й стрелковый полк, входящий в 177-ю стрелковую дивизию. В этом полку как раз и служил наш герой — старший политрук Виктор Иванов. Оказалось, что он был похоронен в 10 километрах об места боя, который проходил в поселке Кирпичный завод. Получается, что бойцы вынесли своего политрука из боя и несли его на руках эти десять километров... Возможно, Виктор Иванов был ещё жив, хотя Евгений Алексеев говорит, что он, скорее всего, погиб в бою.

«Он был хорошим человеком»

- Мне было очень интересно работать над этим проектом, - говорит Настя Васильева. - Мне кажется, Виктор Иванов был хорошим человеком. Его дочь, Бэла Викторовна, вспоминала, как они вместе с отцом ходили в театр, как он подарил ей красные туфельки...

- Настя потрудилась очень хорошо, учитывая, какой объем источников, фотографий, писем ей пришлось переработать, - говорит Наталья Ерёмина. - Для наших детей очень важно принимать участие в таких проектах. Кто-то из них проникается этой работой и становится поисковиком, как, например, выпускник нашей школы Евгений Алексеев.

В задачи проекта входило также узнать, как ведется не только поисковая работа, но и работа по идентификации останков.

- Мы теперь знаем, как ведется розыск погибших на войне родственников, - говорит Наталья Ерёмина. - В следующем году я дам своим ученикам задание поискать сведения о своих родственниках, погибших на войне... Также, на мой взгляд, очень важно, что это исследование помогло нам связать наш район с другими. 177-я дивизия формировалась в Боровичах, в Новгородской области. Но свой подвиг эти бойцы совершили на лужской земле, а из окружения выходили уже на нашей земле — гатчинской.

Вручая медали Анастасии Алексеевой и Наталье Ерёминой, директор Вырицкой школы №1 Екатерина Игоревна Головкина поблагодарила их за эту прекрасную работу, исторически важную, на ее взгляд, не только для них самих, но и для всей гатчинской земли.

Юлия Лысанюк