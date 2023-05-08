В Ленобласти стартовал «Бессмертный мотополк»

Колонну мотоциклистов возглавляет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В памятном заезде участвуют более 30 членов мотоклуба «Дом» — байкеры везут портреты своих героев — участников сражений Великой Отечественной.

«У нас сегодня традиционный мотопробег. Он немного отличается от мотопробегов предыдущих лет: мы его посвящаем 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Поэтому первое, что мы сделаем сегодня, это братской мотоколонной доедем до Рубежного камня, где возложим цветы и поклонимся защитникам Невского пятачка, а затем переедем в музей-диораму «Прорыв». Сегодня еще одна особенность — мы назвали сегодняшний мотопробег «Бессмертный мотополк» — у нас на лобовых стеклах портреты наших дедов и прадедов и этот пробег мы посвящаем им», — отметил Александр Дрозденко.

Колонна мотоциклистов стартовала от деревни Керро во Всеволожском районе, где в годы Великой Отечественной войны пролегал Лемболовский батальонный рубеж обороны. Важнейшая остановка на пути этого «Бессмертного полка» — мемориал «Рубежный камень», где почтили память защитников «Невского пятачка».

Окончание маршрута — у музея «Прорыв блокады Ленинграда». Здесь мотоциклистов встречают праздничным концертом, в котором принимают участие ансамбль песни и пляски Западного военного округа, полуфиналист 6 сезона «Голос дети» Анастасия Иванова, хор Сосновоборской детской школы искусств «Балтика», а также профессиональные солисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти