«Корюшка идет» с новыми кулинарными рецептами и звездами музыки

«Наша задача на фестивале – показать кухню Ленинградской области, познакомить гостей региона с ленинградским меню, одним из гастрономических брендов которого является корюшка. Кроме того, в этом году мы издадим гастрономический путеводитель по Ленинградской области, куда также войдет фестиваль «Корюшка идет». Кроме того, туриста нужно завлекать сегодня чем-то интересным. И гастрофестиваль – это возможность показать гостеприимную Ленинградскую область с лучшей стороны», – рассказал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Фестиваль на центральной площади Новой Ладоги стартует 13 мая в 11.00. Гостей ждет насыщенная программа: экскурсии, фотовыставки, кулинарные мастер-классы и конкурс рыбной ловли на призы губернатора Ленинградской области. Главной темой праздника станет 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда, в связи с чем фестиваль начнется с театрализованного пролога «Новая Ладога – город рыбаков» и парада рыболовецких судов по реке Волхов с участием воспитанников центра детского парусного туризма.

В Рыбацкой деревне производители Ленинградской области представят широкий ассортимент свежей, жареной, копченой, вяленой и вареной рыбной продукции, а на Ярмарке ремесел можно будет приобрести изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства ручной работы, выполненные ленинградскими мастерами.

В течение всего дня на сцене планируется выступление творческих коллективов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Приглашенной звездой праздника будет певица Елена Ваенга.

Подробная информация о фестивале размещена на сайте lenobl.ru/koryushka/ и https://vk.com/lenobl.koryushka.