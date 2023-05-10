«Кто-нибудь помянет нас с тобой!»

На этом монументе не высечены имена героев – их полный список не вместило бы ни одно изваяние. Тем более что нам до сих пор известны судьбы далеко не всех фронтовых корреспондентов. Тех людей, что внесли неоценимый вклад в Великую Победу – наравне с солдатами и офицерами Красной армии. Они открывали стране имена героев фронта, рассказывали правду о преступлениях нацистов, а иногда и сами давали отпор противнику. Как писал Константин Симонов: «С лейкой и с блокнотом, а то и с пулемётом...». Теперь пришло время рассказать потомкам об их подвиге.

Идея установки памятника журналистам, воевавшим и погибшим в годы Великой Отечественной войны на ленинградской земле, принадлежит сотрудникам комитета по печати Ленинградской области. Ещё в прошлом году по инициативе ведомства в Любани на территории Сквера 30-летия Победы появилась Аллея памяти фронтовых корреспондентов. Тогда здесь высадили десятки хвойных деревьев и установили памятную табличку со сведениями о судьбах известных журналистов-фронтовиков. В год 80-летия прорыва блокады неподалёку от аллеи появился гранитный монумент с высеченными на камне словами благодарности. Нашлось на памятнике место и узнаваемым символам – фотоаппарату «Лейка», блокноту с пером, Георгиевской ленте.

– До сих пор у нас не было такого места, где можно было бы почтить память военных журналистов, которые наравне с солдатами внесли свой посильный вклад в Победу. Из их материалов страна узнавала о происходящем на фронтах, их репортажи в газетах, радиоэфире и кинохронике поднимали солдат на подвиги. И мы решили почтить этот труд, установить памятник всем журналистам, воевавшим на Ленинградской земле, – рассказал Константин Визирякин, председатель комитета по печати Ленинградской области.

Идею памятника фронтовым корреспондентам поддержал Благотворительный фонд имени Погосяна Грачьи Мисаковича. На средства мецената установлено и реставрировано более 350 объектов культурного наследия и исторического значения в 14 странах. Среди них памятники лётчику Григорию Кравченко в Синявино, детям блокадного Ленинграда в Тихвине, стела в честь защитников острова Сухо и другие. Грачья Погосян отметил, что монумент, возведённый в Любани, занимает особое место в его сердце.

Церемония открытия монумента состоялась в солнечный апрельский день. Под звуки военного оркестра в сквере собрались десятки людей: ветераны, узники фашизма, дети войны, нынешние школьники. Каждый из присутствующих выразил благодарность погибшим журналистам по-своему. Например, почётный гражданин Ленинградской области Николай Рачков прочитал авторское стихотворение «От Любани до Мги».

В День Победы ты тихо пойди за ворота,

Ты услышь, как вдали раздаются шаги.

Это без вести павшая наша пехота –

От Любани до Мги, от Любани до Мги…

Во время выступления поэта на глазах у гостей выступили слезы. Именно здесь, на Любанской земле, в военные годы велись ожесточенные бои. И жители до сих пор помнят об этом.

– Как не открывать памятники? Люди жизнь отдали на войне! До сих пор помню, как из нашей семьи три человека ушли на фронт. Старший брат въехал в Берлин, но танк подорвали. Отец командовал батальоном. Мама была военным врачом. Важно не забывать эти подвиги, – поделился с нами Назим Ахмет-Оглы, ветеран, житель Тосненского района.

– Мне очень радостно оттого, что Любань хранит эту память. Недавно у нас основали мемориал жителям города. А в одной из школ сделали большую карту, посвящённую погибшим деревням. Горжусь, что здесь установили памятник фронтовым корреспондентам. Именно благодаря журналистам мы знаем историю, поэтому важно помнить Юрия Левитана, Константина Симонова, Всеволода Багрицкого, Мусу Джалиля и других, – отметила узник фашизма Татьяна Масалова.

Мероприятие завершилось торжественным возложением цветов к монументу. После чего организаторы предложили присутствующим полить водой ели, высаженные годом ранее в память о военных журналистах.

В Любани уверены: это место станет центром притяжения для местных жителей и работников СМИ. В дальнейшем здесь будут проводить субботники, планируют поставить удобные скамейки для отдыха и, возможно, проводить областных первокурсников в студенты.

Анна Гибова

Фото автора