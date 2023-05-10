На «Ленфильме» откроется выставка к 100-летию Исаака Шварца.

Мировую известность Шварцу принесла музыка для кинофильмов. Он является автором мелодий более чем к 120 картинам, песни Шварца узнают с первых нот почти все поколения зрителей. Композитор работал в тандеме с Иваном Пырьевым, Юлием Карасиком, Сергеем Соловьевым, Владимиром Мотылем, Евгением Татарским и другими классиками советского кинематографа.

К юбилею мастера на киностудии «Ленфильм» готовится масштабная выставка-прогулка «По волнам киномузыки Исаака Шварца».

Исаак Шварц – легенда Ленфильма. Именно здесь состоялся полноценный дебют мастера в качестве кинокомпозитора: в 1959 году в фильме Владимира Шределя «Неоплаченный долг» впервые прозвучала песня «Проходные дворы». «Дикая собака Динго», «Женя, Женечка и «катюша»», «Белое солнце пустыни», «Соломенная шляпка», «Звезда пленительного счастья», «Золотая мина» — талант Шварца отразился в лучших картинах киностудии «Ленфильм».

Выставка «По волнам киномузыки Исаака Шварца» — уникальная возможность познакомиться с творчеством человека, который тонко чувствовал драматургию каждой истории и создавал музыкальное оформление с особой естественностью, простотой и искренностью.

Кураторы выставочного проекта — арт-группа Doping Pong, Анна Маугли и Дмитрий Мишенин, пионеры цифрового искусства в России.

Их самые известные работы — «Новые романтики» в Севкабель порту, выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» в московском Манеже и масштабный проект «Динара Асанова. Незнакомка», посвященный жизни и творчеству ленфильмовского режиссера.

«Выставка построена как речная прогулка на экскурсионном кораблике – неотъемлемом атрибуте летнего Санкт-Петербурга. И отправляя наших зрителей в это увлекательное путешествие, мы бы хотели обратить ваше внимание на то, что морская атрибутика выбрана нами неслучайно и не только потому, что мы, как и наш герой, – жители портового города. Музыка Шварца – это спасательный круг, эстетический ориентир, маяк в тревоге и хаосе современного мира», — рассказывает Анна Маугли, куратор выставочного проекта «По волнам киномузыки Исаака Шварца».

Романтические и ностальгические детали будут сочетаться с современными мультимедийными решениями, которые не оставят равнодушными как искушенных зрителей, так и тех, кто впервые познакомится с творчеством Шварца.

Выставка откроется 30 июня и будет работать до конца лета. Выставка создана при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.