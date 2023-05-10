Скажем «Спасибо!» за то, что живём

Многие по традиции приехали 9 мая в деревню Вохоново. В самом центре деревни, у дороги, есть братская могила советских воинов и памятник погибшим землякам. На плитах высечены около 300 фамилий солдат и офицеров.

После ожесточенного боя 19 августа деревню Вохоново заняли немцы, и лишь в январе 1944 года нарастающая канонада наступления советских войск вселила жителям надежду на скорое освобождение. Три дня за деревню шел ожесточенный бой. И 25 января деревня была освобождена от фашистских оккупантов. Сразу же после окончания боевых действий были устроены три братских захоронения. В 1954 году по решению военкомата все братские захоронения и одиночные могилы были соединены в одну. Местом была выбрана территория усадебного парка в Вохоново.

В 1990-е годы были установлены дополнительные плиты с именами жителей деревни, погибших в годы Великой Отечественной войны на различных фронтах. Недавно мемориал был реконструирован. Сейчас за памятным местом ухаживают местные жители.

Целый день 9 мая к братской могиле шли и шли люди. Они благодарили ветеранов, слушали их незабываемые воспоминания о том, как встречали победу. Радовались вместе с ними. Вспоминали своих героев, прошедших Великую Отечественную войну. Возлагали цветы и венки.

С Днем Победы земляков поздравили руководители поселения.

- Дорогие односельчане, от всей души поздравляю вас с днем Великой Победы. Мы будем помнить каждого, кто защищал Родину и победил в этой страшной войне, - сказала, обращаясь к землякам, глава администрации Сяськелевского поселения Елена Евгеньевна Федорова.

- Праздник, действительно, великий. И радость, и слезы на глазах. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пережил ужасы войны. И как страшно, что в эти дни наши мальчики, наши выпускники, односельчане вынуждены были вновь встать на защиту Родины от фашизма. С нами Бог, с нами правда и победа будет за нами! – сказала глава Сяськелевского поселения, директор Пламенской школы Маргарита Михайловна Алексеева.

В возложении приняли участие председатель Совета ветеранов Надежда Николаевна Дерепаско, члены Совета ветеранов Лариса Исааковна Хведосюк, Валентина Дмитриевна Белякова, житель блокадного Ленинграда Мария Николаевна Ионеску, участник специальной военной операции Василий Васильевич Хазов, депутаты Сяськелевского поселения, командование войсковой части, представители предприятий, школьники...

По традиции ветеранов Сяськелевского поселения очень душевно поздравила местная агитбригада. В этом году яркий видеоролик с песнями и танцами «Скажем «Спасибо!» за то, что живем. Вам, ветераны, наш низкий поклон!» был показан в соцсетях.

Татьяна Можаева