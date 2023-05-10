VI фестиваль ГТО – «Гордимся традициями отчизны»

168 человек в возрасте от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к I – XVIII ступеням комплекса ГТО, прошли испытания спортивной программы. Участники выполняли упражнения: сгибание и разгибание рук в упоре лежа (те, кому за 70 – в упоре о сиденье стула), наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег, прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Победители и призеры определялись в абсолютном личном зачете по сумме личных очков, набранных участниками в личных видах фестиваля в каждой гендерно-возрастной группе.

В коворкинг-центре в кинотеатре «Победа» 4 мая состоялось награждение всех, кто прошел испытания спортивной программы соревнований. Председатель гатчинского спорткомитета Сергей Пименов и руководитель Центра тестирования ГТО Гатчинского района Александра Валуева вручали призерам и победителям кубки, медали и грамоты. Были награждены 68 человек среди мужчин и женщин, мальчиков и девочек – за первое, второе и третье место. Кроме того, пять ветеранов спорта – постоянных участников соревнований получили золотые знаки ГТО.

Самую массовую возрастную категорию представляли подростки 14-15 лет и юные участники I-II ступени – 8-9 лет. Однако в число отличившихся вошли и старшие участники фестиваля, причем дебютанты.

Иван Патурин стал победителем в личном первенстве в своей возрастной категории – 56 лет, XV ступень:

- Решил вместе с детьми пойти выполнить комплекс ГТО. Всегда хотел получить значок и вот впервые после школы принял участие в сдаче нормативов. В итоге получил кубок и «золотую» медаль за первое место, но для знака нужно сдать еще нормативы.

- Будете сдавать?

- Обязательно. До победного – до золотого знака.

Сыновья Ивана – 9-летние Петр и Павел – в этот раз призового места на фестивале не завоевали – слишком сильными оказались соперники. Но зато двойняшкам есть куда стремиться: будут тренироваться и пробовать снова.

Супруги Плавские участвовали в фестивале ГТО вместе. Алексей Плавский занял первое место несмотря на то, что раньше спортом не увлекался.

- Так случилось, что в 50 лет я почти потерял зрение – и начал усиленно заниматься спортом. Нормы ГТО сдавал первый раз в жизни – и сразу получил первое место. До знака отличия осталось совсем немного: те нормы, которые еще остается сдать, я фактически выполняю на золотой знак – проверено.

К участию в фестивале ГТО Алексея подтолкнула супруга Ирина – спортсменка с большим стажем:

- Свой первый знак ГТО я получила в 1991 году, и мне хотелось повторить тот успех, – говорит Ирина. – Оба наших сына – обладатели золотых знаков ГТО, я раньше всерьез занималась легкой атлетикой, теперь плаванием. Почему бы не сдать нормативы? Правда, на фестивале мне досталось только «серебро».

Участие в фестивале Алексея Плавского стало для организаторов неожиданностью:

- Это для нас новый опыт – принимать нормативы у человека с инвалидностью по зрению, – призналась руководитель Центра тестирования ГТО Гатчинского района Александра Валуева. – До этого из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья у нас сдавали ГТО только люди с интеллектуальными нарушениями. Но все прошло вполне успешно – у Алексея отличный спортивный потенциал.

Александра Валерьевна отметила, что с 1 апреля 2023 года утверждена новая нормативная сетка: теперь детский возраст идет ступенями по два года, а старше 19 – по пятилетке, чтобы человек не ждал десять лет, а имел право пройти заново испытания на золотой знак отличия ГТО каждые пять лет.

Следующий фестиваль ГТО состоится 24 мая. Он пройдет среди дошкольников (заявки подают детские сады) и будет называться «Мой первый знак ГТО».

Екатерина Дзюба