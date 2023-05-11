День открытых дверей в Новосветовской детской школе искусств

Это всегда радость волнующей встречи с творчеством детей! Счастливый момент приоткрыть завесу в волшебный мир искусства, оказавшись вдруг в чудесной атмосфере праздника! Это неодолимое желание вновь и вновь танцевать, петь, музицировать, рисовать!

В этот раз ежегодный День открытых дверей посетили воспитанники старших и подготовительных групп детских садов № 14 и 61 поселка Новый Свет. Для юных гостей учащиеся Детской школы искусств подготовили праздничный концерт, который проходил в «розовом зале» культурно-досугового центра «Лидер», экскурсию по школе, мастер-классы по ИЗО, хореографическому и инструментальному искусству.

Открывал концерт младший вокальный ансамбль музыкального отделения, который исполнил песню про маму «Самая любимая». В концерте прозвучала музыка для фортепиано в исполнении Васи Нечаева («Полька») и Лизы Леоненковой («Вальс»).

Учащиеся 2-го класса хореографического отделения вместе со своим преподавателем показали мини-спектакль «В гостях у кошки». Получилось очень интересно и доставило всем огромное удовольствие.

Познакомила гостей со скрипкой Инна Ворсина: она исполнила веселую песенку «Журавль». А затем Инна и Олег Опфер сыграли дуэт «Мишка с куклой» очень смело и слажено. Гостям понравилось, и они с удовольствием хлопали юным музыкантам.

Настоящее веселье устроили учащиеся 3-го класса хореографического отделения своим танцем «На болоте суета». Искромётное, захватывающее исполнение стало ярким номером концерта. Прекрасные костюмы лягушек добавили зрелищность танцу. Зрители долго не отпускали юных танцоров.

Учащиеся старших классов хореографического отделения показали свое мастерство в танце «Вслед за табором». Это было блестящее выступление, будущие школьники увидели, чему можно научиться в школе искусств за годы учебы.

Познакомил юных зрителей с музыкальным инструментом баян Ваня Банзарь, очень задушевно он исполнил произведение «Кораблик».

Маленькая певица Ангелина Фатеева исполнила две песенки «Про папу и дочку» и «В гостях у сказки». Обе песенки, прозвучали как два маленьких спектакля, настолько артистично они были исполнены.

После концерта маленьких гостей провели экскурсией по школе искусств. Детям показывали инструменты и рассказывали о них.

На втором этаже школы дети посетили выставку картин и подделок, сделанных руками учащихся и преподавателей отделения ИЗО. С интересом они рассмотрели витрины с наградами учащихся, привезенными с разных конкурсов.

Познакомились дети с директором школы и преподавателями.

Получился настоящий праздник музыки и танцев – веселый, яркий, познавательный. Детская школа искусств ждет своих новых учеников.

Любовь Володарская,

преподаватель по классу скрипки