Новое коаксиальное слово в робототехнике

В 2023 году корпорация уже изготовила, а также официально представила на рынке сверхгибкий коаксиальный образец XtendedFlex 178. Он незаменим при прокладке в пластмассовых монтажных каналах.

Промышленная панацея для подвижных станков, агрегатов, систем

XF-178 вполне пригоден там и тогда, когда требуется режим непрерывных перемещений, изгибов, зацепов, волочения, трения, растяжения. Подобные явления наблюдаются в робототехнике, на конвейерном производстве, в горнодобывающей и перерабатывающей отраслях.



Удачные конструкция и подбор материала характеризуют упомянутый продукт как устойчивый с электротехнической точки зрения, гарантирующий функциональность в ходе неблагоприятных условий эксплуатации. Основой изделия служит композиция уникального состава, в т.ч. содержащая:

1. Многониточную плакированную медно-стальную жилу, покрытую Ag.

2. Этил-пропиленовый диэлектрик, обработанный F.

3. Экран, сплетённый из лужёной Cu.

4. Оболочку из технического каучука.

Главные преимущества товарной продукции

Скрупулёзные, всесторонние испытания в лабораторно-экспериментальной обстановке продемонстрировали эффективность такого ноу-хау. Посредством особого робота учёные изгибали участок кабеля не менее 1 млн раз. При этом опытный экземпляр достойно выдержал нагрузки, сохранив заявленный в проектных расчётах показатель стоячей волны механической напряжённости и упругости.

Кабель продолжал функционировать с надлежащими значениями даже после 5 млн разновекторных изгибов.

Авторы разработки заявили: XF-178 – успешная номенклатурная новинка модельного ряда XtendedFlex. Средства промавтоматики на потребительском рынке по-прежнему остаются востребованными. Конструкционно они усложняются, технологически развиваются, а коммерчески – повсеместно распространяются. С некоторых пор супергибкие кабели можно встретить на всевозможных автопогрузчиках с осевым поворотом, на беспилотных электромобильных, авиатранспортных приспособлениях с передвижением в вертикальной плоскости, др.

XF-178 можно приобрести в качестве адаптированных кабельных комплектов, снабжённых несколькими видами коннекторов, которые генеральный поставщик в сравнении с аналогами оперативно доставит по месту назначения. Это стало возможным благодаря дилерской сети Times Microwave Systems.