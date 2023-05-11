Путешествие в Профиград для школьников

Новую точку на виртуальной карте страны специально для школьников создал федеральный проект «Билет в будущее».

Профиград — первый профориентационный онлайн-город в России. В нем девять районов, которые отражают ключевые экономические направления: от индустриального до аграрного.

«Город» активно развивается, и в скором времени появятся новые кварталы для будущих жильцов. Сейчас все силы направлены на создание социальной инфраструктуры: построены школы, завод, профибанк, больница и полицейский участок. Каждую неделю в Профиграде появляются новые задачи для жителей в форматах игр, тестов, опросов и виртуальных профессиональных проб.

Подросток, желающий стать участником проекта, может оказаться на месте специалиста различного профиля. Миссия виртуального города — помочь каждому подростку найти свой путь в жизни с помощью проверенных научных, социальных, цифровых методик и инструментов проекта «Билет в будущее».