Вальс в честь великой Победы

Праздничную программу у Дома культуры открыл духовой оркестр Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова под управлением Александра Мартынова. В исполнении юных музыкантов звучали мелодии и мирного, ещё довоенного времени, и те, что были созданы во время войны.

Песни играли огромную роль и на фронте, и в тылу. Они помогали в бою, поднимали командный дух, дарили надежду на мирное время, напоминали о семьях и друзьях. Песни рассказывали о Родине, ради которой надо было выжить и которую надо было спасти.

Особую радость бойцам дарили встречи с фронтовыми концертными бригадами. В такие бригады входило множество талантливых артистов, которые добровольно отправлялись на фронт, чтобы поддержать наших солдат и офицеров в их трудном деле защиты нашей Родины. Среди наиболее известных артистов-участников фронтовой концертной бригады - Клавдия Шульженко, Николай Черкасов, Лидия Русланова, Иван Козловский, Сергей Лемешев, Леонид Утесов, Марк Бернес и многие другие.

Именно одна из таких фронтовых встреч с артистами легла в основу театрализованного концерта, который подготовили для гатчинцев творческие коллективы и солисты нашего города. Вместе с артистами в этот день вспоминали песни военных лет – напевные, лиричные, мелодичные. Особенно любимым был вальс: его ритмы словно уносили в другой мир, туда, где нет войны, где есть любовь, радость и полнота жизни.

Именно звуки вальса и открыли танцевальную площадку у дома культуры, на которой, сначала робко, а потом все смелее, закружились пары. Молодые люди в военной форме и девушки в гимнастерках и платьях 1940-х годов предлагали желающим преодолеть застенчивость и закружиться в танце.

В этот день Великую Победу вспоминал весь город. Под знакомые военные песни на улице Соборной проходила военно-историческая выставка с военными артефактами. Здесь можно было не только прикоснуться к истории, но и сделать памятные фотографии и даже поуправлять маленькой копией танка. Здесь же расположились палатки, где гатчинские художники проводили мастер-классы для детей и взрослых.

Юлия Лысанюк