Используйте печное оборудование правильно!

Правила противопожарного режима в Российской Федерации гласят:

ü Перед началом эксплуатации печного оборудования владельцы жилых домов ОБЯЗАНЫ осуществить проверки и ремонт печей;

ü ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать печи без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций;

ü ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать печи без предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра;

ü При наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах, также ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать печи;





ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· Оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

· Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

· Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

· Перекаливать печи.

ВАЖНО! Не сушите дрова и другие сгораемые материалы возле печи. Следите за тем, чтобы мебель, занавески и другие пожароопасные предметы находились не менее чем в полуметре от топящейся печи.