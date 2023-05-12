Используйте печное оборудование правильно!
Наступает разгар дачного сезона, когда граждане стремятся выехать за город. В связи с учащенными случаями пожаров на дачных участках, связанных с неправильной эксплуатацией печного оборудования, отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района напоминает, что соблюдение этих несложных правил обезопасит вас и ваше имущество.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации гласят:
ü Перед началом эксплуатации печного оборудования владельцы жилых домов ОБЯЗАНЫ осуществить проверки и ремонт печей;
ü ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать печи без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций;
ü ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать печи без предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра;
ü При наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах, также ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать печи;
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· Оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
· Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
· Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
ВАЖНО! Не сушите дрова и другие сгораемые материалы возле печи. Следите за тем, чтобы мебель, занавески и другие пожароопасные предметы находились не менее чем в полуметре от топящейся печи.