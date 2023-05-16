Голосование за благоустройство ― в разгаре

На портале 47.gorodsreda.ru ― дизайн-проекты парков, скверов, аллей, бульваров, площадей, набережных в 29 городах региона. До 31 мая жители могут проголосовать за любой из них. Поддержанные варианты благоустройства будут воплощены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Голоса за свой проект на портале 47.gorodsreda.ru отдали больше 87 тысяч человек. Каждый из них точно знает, что уже повлиял на развитие родного края. При этом мы видим: жители ряда городов не знают, что могут выбирать из нескольких проектов благоустройства. Когда появятся новые общественные пространства, люди удивятся тому, что благоустройство могло быть совсем другим. Рекомендовал местным администрациям активнее задействовать волонтеров и управляющие компании, организовать прямые эфиры с проектировщиками в социальных сетях и разместить QR-коды со ссылкой на голосование в точках общественного притяжения. Каждый должен знать, что у него есть выбор», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.