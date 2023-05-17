«Ты одна — одна на всех, моя Россия, И надежда, и защита, и судьба»

Я приехала в мемориальный дом-музей композитора заранее, задолго до начала торжественного открытия летней сцены. Хотелось ощутить, почувствовать, насладиться этим прекрасным волнующим мгновением жизни моих земляков.

Новая концертная площадка! Но все в том же Шварцевском стиле! Все единое, светлое, милое... Светлана Крючкова и ее музыканты репетируют, словно не в первый раз здесь. И быстро наполняется гостями площадка. Беседую с незнакомыми людьми, словно с давними приятелями... А люди приехали из Петербурга, Луги, Пушкина, Гатчины и родной Сиверской! Наши неугомонные и преданные пенсионеры, которым посчастливилось встречаться с композитором лично, работники культуры - нынешние и той, Шварцевской эпохи, руководители районной и Сиверской администрации, депутаты и представители бизнеса, люди творческие - частые гости концертного зала Исаака Шварца и совсем незнакомые лица... Нас всех объединила музыка Шварца, любовь и поклонение композитору.

С приветственным словом обратилась к зрителям глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим:

- Сегодня мы с вами имеем прекрасную возможность в очередной раз прикоснутся к музыке, которая написана на века. Как бы ни менялась история, музыка Исаака Иосифовича Шварца – бесконечна. И новая летняя площадка лаконично вписывается в общий музейный комплекс, который живет и развивается благодаря удивительному человеку – Антонине Владимировне Нагорной, которая посвятила себя Исааку Шварцу, подарила ему свою любовь и продолжает хранить историю его жизни и творчества.

К приветствию присоединились руководители Сиверского поселения Дмитрий Румянцев и Александр Макаров.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина отметила, что «имя Исаака Шварца – наследие Ленинградской области и всей страны, наше достояние и гордость». Она поблагодарила Антонину Владимировну и весь коллектив дома-музея за заботу о сохранении творческого наследия композитора и вручила от себя и своего коллеги – депутата Олега Белова сертификат на сумму 150 тысяч рублей на укрепление материальной базы музея.

С ответным словом выступила Антонина Нагорная, директор мемориального дома-музея

И.И. Шварца. Она отметила, что поселок Сиверский всегда был значимым местом для Исаака Иосифовича.

- Именно здесь, в окружении прекрасной природы и замечательных людей он писал свои сочинения. Открытие летней концертной площадки – это уже самый настоящий подарок. Я хочу поблагодарить Людмилу Николаевну Нещадим, ведь именно с ее помощью все получилось. И спасибо всем гостям, кто вместе с нами проводит сегодняшний день, - сказала Антонина Нагорная.

Почетные гости разрезали красную ленту в честь открытия нового пространства, после чего на сцену вышла Светлана Крючкова, народная артистка РСФСР, актриса театра и кино, которая исполнила несколько произведений композитора.

А потом в концертном зале звучала великая музыка Исаака Шварца. Очень хороший юбилейный концерт!

Но главное чувство, с каким уезжала домой после праздника, и которое до сих пор со мной, – это чувство, вызванное пением Светланы Крючковой. О России, о надежде, о том, что мы – вместе! О том, что родился Исаак Шварц 100 лет назад на Украине, но это наш композитор, один на всех!

И мы смогли создать все вместе, этот прекрасный уголок культуры, где будут звучать любимые песни и мелодии о главном, о вечном.

И мы вместе поклонились Антонине Владимировне Нагорной-Шварц, ее женскому подвигу, ее верному служению.

Наталья Антонова