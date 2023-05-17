В Суйде представили уникальный учебник, написанный Ганнибалом

Торжественное мероприятие приурочено к Дню памяти Абрама Ганнибала, который мы отмечаем ежегодно 14 мая. Это одна из немногих доподлинно известных дат, связанных с личностью талантливого российского инженера-фортификатора, генерал-аншефа А.П. Ганнибала.

Напомним, Абрам Петрович Ганнибал поселился в Суйде в 1762 году. Он умер 14 мая 1781 года и был похоронен на старинном Суйдинском кладбище. День кончины А.П. Ганнибала был записан в Суйдинской церкви Воскресения Христова, где его отпевали. К сожалению, до наших дней не сохранились ни эта церковь, ни кладбище, ни точное место захоронения Ганнибала.

Памятное мероприятие началось с возложения цветов к стеле, посвященной Абраму Ганнибалу. Участие в нем приняли школьники Кобринского поселения, представители местной администрации, работники культурных учреждений Гатчинского района. Впервые гостями Дня памяти А.П. Ганнибала стали курсанты Военной академии Министерства обороны Российской Федерации.

Как рассказали сотрудники музея «Суйда», каждый год на этом месте совершает памятную литию настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенское, протоиерей Сергий Оржаховский. Однако в настоящее время отец Сергий находится на передовой СВО, где поддерживает дух наших бойцов, служа полковым священником. Вместо него традиционную службу провел настоятель храма Преображения Господня деревни Старосиверской, иерей Константин Лебедев.

- Мы сейчас очень много говорим о своеобразии нашей культуры, о сохранении наших ценностей, о духовных факторах, - напомнил отец Константин. - Пусть одним из таких факторов станет то, что мы будем бережно хранить нашу историческую память.

- Мы знаем, что Абрам Ганнибал строил фортификационные сооружения для вооруженных сил России, - отметил глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко. - Он дружил с семьей будущего великого полководца Александра Суворова, оказав огромное влияние на выбор им ратного дела. Абрам Петрович очень любил свою вторую родину - Россию. Сейчас у нас в стране идет СВО. Там находятся 28 бойцов из нашего поселения, которые защищают нас. Туда ушел служить полковым священником и батюшка нашего Воскресенского храма отец Сергий. Так на нашей земле продолжаются традиции Абрама Петровича Ганнибала...

Торжественное мероприятие, посвященное памяти А.П. Ганнибала, продолжилось на территории музея-усадьбы «Суйда», в здании Суйдинского Дома культуры.

- Это ежегодное событие помогает нам сохранять память о нашем славном наследии и о достойных сынах своего Отечества, одним из которых был Абрам Петрович Ганнибал, - отметила заведующая музеем-усадьбой «Суйда» Надежда Жирнова. - Талантливый инженер-фортификатор, генерал-аншеф российской армии, он усердно трудился на благо своей России и очень много дал ей.

Как напомнила сотрудник музея-усадьбы «Суйда» Юлия Зорина, Абрам Петрович был очень разносторонним человеком. Современники знали его и как замечательного педагога и наставника.

Талант инженера и педагога подметил у Ганнибала

Петр I, «отличавшийся особой проницательностью в оценке людей». Подметил и отправил учиться «за границу» - вместе с другими молодыми людьми. «Петровский арап» обучался инженерным наукам в военной школе в Ляфер, во Франции. Закончив её в 1723 году, он вернулся в Россию, где уже начинались большие изменения в сфере образования.

Государь задумал обучение не только в Академиях, но и в школах при полках. Согласно образовательному плану Петра, Абрам был приставлен преподавать инженерную науку в школе при Преображенском полку. Для преподавания «на новый манер» требовались материалы, которых в России не хватало. И Абрам Ганнибал систематизировал полученные во Франции знания, синтезировал их с российской базой и написал новый учебник.

Именно эту уникальную книгу - учебник А.П. Ганнибала «Геометрия и фортификация» - представили в Суйде в этот памятный день. Конечно, это был не сам учебник, который сохранился в России в единственном экземпляре, а его копия.

История этого учебника удивительна сама по себе. Это рукописная книга, состоящая из двух томов - «Геометрия» и «Фортификация» (1725-1726). Единственный экземпляр этого учебника хранится в отделе рукописей в библиотеке Российской Академии наук в Санкт-Петербурге, в составе библиотеки Петра I. Несмотря на то, что этот учебник так и не был напечатан в свое время, он был очень популярен, имел хождение среди учеников Ганнибала, которые переписывали его для себя, оставляя рукописные копии.

- Мы искали возможность получить копии этого учебника или хотя бы оцифрованное изображение, - рассказала Юлия Зорина. - Но такого уровня книги так просто не получить – это долго и дорого. Я познакомилась с удивительным человеком, пушкиноведом, членом Ученого совета ГМЗ А.С. Пушкина «Михайловское» Анатолием Секериным. Он руководит издательствами «Ломоносовъ» и «Альфаред», издающими именно академические старинные издания. И Анатолий Петрович подарил нам репринтное издание учебника А.П. Ганнибала! Теперь эти книги будут храниться в фонде музея-усадьбы А.П. Ганнибала.

- Это факсимильное издание даст нам возможность изучить этот труд и открыть что-то новое в биографии Абрама Ганнибала, - считает Надежда Жирнова. - А это время правления Петра I, которое считается важнейшим историческим периодом становления государства Российского.

В день памяти А.П. Ганнибала все желающие смогли познакомиться с этим репринтным изданием. Также публике был представлен муляж этой уникальной книги, предоставленный в экспозицию Суйдинского музея Всероссийским музеем

А.С. Пушкина (обычно этот муляж экспонируется в Литературной экспозиции Пушкинского музея на Мойке, 12).

День памяти в музее-усадьбе «Суйда» завершился игрой-путешествием по бывшей усадьбе А.П. Ганнибала. Памятные мероприятия в честь А.П. Ганнибала продолжились 14 мая. В рамках проекта Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в музее-усадьбе «Суйда» прошла бесплатная экскурсия для всех желающих.

Юлия Лысанюк