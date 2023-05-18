Кузнице культурных кадров области — 85

На сцене Дворца искусств Ленинградской области 18 мая выступят студенты, преподаватели, народные самодеятельные коллективы Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, а также артисты современной эстрады.

«Областной колледж культуры и искусства — единственный в системе среднего профессионального образования Ленинградской области, который готовит кадры для учреждений культуры. История этого учебного заведения ― часть истории страны, истории самой Ленинградской области. Сегодня выпускников колледжа знают во всех районах нашего региона и далеко за его пределами. Более 70% из них работают в региональных учреждениях социально-культурной сферы и образования. Среди преподавателей колледжа — кандидаты наук, заслуженные работники культуры и заслуженные учителя России», — отметил председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Зрителями гала-концерта станут работники культуры Ленинградской области – выпускники колледжа: педагоги детских школ искусств, художественных и музыкальных школ, руководители творческих коллективов, руководители учреждений культуры – ведущие работники культуры муниципальных образований Ленинградской области.

Накануне в рамках юбилейных мероприятий прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Новые векторы развития профессионального образования в области культуры и искусства» с участием руководителей образовательных учреждений среднего профессионального образования и школ креативных индустрий Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России.