Мамы-футболистки привезли серебро с «Кубка Ярославны»
Традиционный турнир по мини-футболу среди женских любительских команд «Кубок Ярославны» принял Великий Новгород.
Рубрики: Спорт
За победу боролись 14 коллективов «футбольных мам». Наш регион представляла «Ленинградская семья» - проект, который объединяет любительские команды мам из разных районов Ленинградской области. На турнир поехали три команды - из Гатчины, Киришей и Отрадного-Никольского.
По итогам турнира гатчинские мамы заняли второе место. Девушки сыграли 7 матчей, в шести из которых одержали победу.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.