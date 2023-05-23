Мамы-футболистки привезли серебро с «Кубка Ярославны»

За победу боролись 14 коллективов «футбольных мам». Наш регион представляла «Ленинградская семья» - проект, который объединяет любительские команды мам из разных районов Ленинградской области. На турнир поехали три команды - из Гатчины, Киришей и Отрадного-Никольского.

По итогам турнира гатчинские мамы заняли второе место. Девушки сыграли 7 матчей, в шести из которых одержали победу.