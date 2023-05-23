ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Приглашаем всех желающих мужчин заключить контракт в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: Кондратьевский проспект, д.25, тел.8(900) 654-23-38.
Единовременная выплата при заключении контракта 695 000 рублей
(500 000 руб. – региональная выплата + 195 000 руб. – федеральная выплата).
Ежемесячное денежное довольствие 204 000 рублей (в зоне специальной военной операции в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет).
Федеральные льготы:
- возможность приобрести жилье за счет Минобороны через накопительно-ипотечную систему;
-квоты для обучения детей в вузах;
- статус ветерана боевых действия;
- ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий;
- бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;
- льготы по пенсионному обеспечению;
- кредитные каникулы;
- преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности;
- компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%;
- налоговые льготы для ветеранов боевых действий;
- сохранение рабочего места после срока службы.
Региональные льготы:
- регистрация в Санкт-Петербурге;
- трудоустройство;
- служебное жилье или компенсация за наем на период заключения контракта;
- приоритетный приём детей в государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга;
- освобождение от родительской платы за детский сад;
- обеспечение детей бесплатным питанием в школах;
- предоставление бесплатных путёвок в детские оздоровительные лагеря;
- льготный проезд;
- освобождение от начисления пеней в случае несвоевременной оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги;
- бесплатная юридическая помощь;
- бесплатная помощь социального куратора, приобретение месячного единого проездного (трамвай, троллейбус, автобус, метро).
Дополнительная информация по тел. 8(900) 654-23-38