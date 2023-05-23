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ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Приглашаем всех желающих мужчин заключить контракт в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: Кондратьевский проспект, д.25, тел.8(900) 654-23-38.

Рубрики:  Общество

Единовременная выплата при заключении контракта 695 000 рублей

(500 000 руб. – региональная выплата + 195 000 руб. – федеральная выплата).

 

Ежемесячное денежное довольствие 204 000 рублей (в зоне специальной военной операции в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет).

 

Федеральные льготы:

- возможность приобрести жилье за счет Минобороны через накопительно-ипотечную систему;

-квоты для обучения детей в вузах;

- статус ветерана боевых действия;

- ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий;

- бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;

- льготы по пенсионному обеспечению;

- кредитные каникулы;

- преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности;

- компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%;

- налоговые льготы для ветеранов боевых действий;

- сохранение рабочего места после срока службы.

 

Региональные льготы:

- регистрация в Санкт-Петербурге;

- трудоустройство;

- служебное жилье или компенсация за наем на период заключения контракта;

- приоритетный приём детей в государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга;

- освобождение от родительской платы за детский сад;

- обеспечение детей бесплатным питанием в школах;

- предоставление бесплатных путёвок в детские оздоровительные лагеря;

- льготный проезд;

- освобождение от начисления пеней в случае несвоевременной оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги;

- бесплатная юридическая помощь;

- бесплатная помощь социального куратора, приобретение месячного единого проездного (трамвай, троллейбус, автобус, метро).

 

Дополнительная информация по тел. 8(900) 654-23-38

 